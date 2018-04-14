Полиция разыскивает мужчину, который избил известного тренера по боксу Сергея Корчинского

Сергей Корчинский

В Пятницу, 13 апреля, около семи часов вечера возле магазина на улице Парковая неизвестный мужчина осуществил нападение на тренера по боксу Сергея Корчинского. В результате чего николаевский боксер получил травмы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По данным Николаевской полиции, он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. Следователями Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Полицейскими принимаются оперативные меры с целью задержания нападавшего.

Как стало известно полиции в Николаеве, у тренера по боксу произошел словесный конфликт со случайным прохожим, который перерос в драку. Ранее установлено, что нападающий ударил потерпевшего, после чего тот ударился головой об асфальт и потерял сознание, а злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется следствие. Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют полезной для следствия информацией об указанном событии, сообщить в Ингульского отдела полиции по адресу: г.. Николаев, ул. 12 Продольная, 42 А, или по тел. (0512) 21-61-11, 21-61-92, 21-61-96 или «102».

Отметим, Сергей Корчинский, заслуженный тренер Украины. В мире бокса он хорошо известен. Возглавляемые им клубы дважды становились победителями Всемирной серии бокса (WSB), а его самого признали Лучшим тренером 2013 года по версии Международной федерации любительского бокса (AIBA).

Напомним, ранее сообщалось, николаевец Сергей Корчинский рассказал, как в детстве занимался плаванием, но однажды «за компанию» сходил в зал посмотреть на бокс и в итоге стал заслуженным тренером Украины и зарубежья.