«Насыпали по первое число»: силы АТО уничтожили 17 боевиков в районе Докучаевска

Силы антитеррористической операции уничтожили 17 наемников в районе Докучаевска в Донецкой области.

Об этом сообщает благотворительный фонд помощи армии «Вернись Живым».

«В районе временно оккупированного Докучаевска защитники Украины по первое число насыпали боевикам, которые до этого прибегали к вооруженным провокациям», — сказано в сообщении.

По данным разведки, украинские военные ликвидировали 17 и ранили 30 боевиков незаконных вооруженных формирований.

«Мы, в отличие от оккупантов, – люди. Мы не радуемся смертям – мы просто защищаем свою землю и не хотим, чтобы война распространилась по всей Украине», -сообщают в фонде.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщили, что за сутки апреля российско-оккупационные войска в зоне проведения антитеррористической операции осуществили 59 обстрелов, в результате чего трое один украинский военнослужащий получил ранение, еще один получил боевое травмирование.