На Луганщине суд приговорил к пожизненному сроку одного из убийц мэра Старобельска

Прокуратура Луганской области сообщила о пересмотре приговора одному из убийц мэра Старобельска Владимира Живаги и замене его на пожизненное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По требованию прокуратуры суд апелляционной инстанции пересмотрел решение Старобельского районного суда и частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, огласив новый приговор одному из убийц мэра - он приговорен к пожизненному заключению.

Относительно второго участника преступной группы приговор суда оставлен без изменений - 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении организатора этого заказного убийства выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск.

Напомним, Владимира Живагу убили вечером 22 февраля 2016 года. Мужчина был убит двумя выстрелами. На шум вышел сторож, который и нашел раненого в голову и шею мэра. Живага умер в карете скорой, не доехав до больницы. Полиция по «горячим следам» задержала убийцу мэра Старобельска – им оказался 22-летний рецидивист.