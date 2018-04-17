На Николаевщине серийного педофила отправили в тюрьму на 12,5 лет

Суд приговорил к 12 годам и 6 месяцам тюрьмы уроженца села Трикратное Вознесенского района за систематическое изнасилование двух детей.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Как известно, 19-летнего подозреваемого в изнасилованиях малолетних полиция задержала в сентябре 2017 года.

Согласно доказанным в суде материалам, преступник в июне 2017 года возле здания завода в селе Трикараты силой затянул малолетнего и вступил с ним в половые сношения неестественным способом против воли последнего, воспользовавшись его беспомощным состоянием.

После этого осужденный несколько раз преследовал малолетнего ребенка и снова с применением физической силы, угроз ножом, расправой над родственниками насиловал жертву. Большая часть преступлений происходила на территории местного вокзала и прилегающих построек и систематически длилась до сентября 2017 года. Всего в суде доказали 11 фактов насилия над мальчиком.

Кроме того, 1 сентября осужденный также под поводом, что подарит телефон, заманил в сарай малолетнюю девочку. В этом помещении он связал ее и вступил против ее воли в половую связь.

После первого насилия, обвиняемый еще три раза ежедневно насиловал малолетнюю девочку.

При этом стоит отметить, что первый факт изнасилования мальчика видел свидетель, а один раз мать потерпевшей девочки видела, как пострадавший убегал от мужчины, который вдогонку своей жертве кричал, что повторит свои действия, но родственники обратились в полицию с заявлениями только 19 и 22 сентября 2017 года.

Согласно заключению судебной психиатрической экспертизы, осужденный страдал легкой умственной отсталостью, что препятствовало его установлению контактов с женщинами. В свою очередь, не имея возможности удовлетворить свои половые запросы обычным путем, он прибег к насилию. В то же время экспертиза показала, что обвиняемый мог в полном объеме отдавать отчет своим действиям и руководить ими, а также не нуждается в принужденной госпитализации в психиатрическую больницу.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 153 («Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом») и части 4 статьи 152 («Изнасилование») Уголовного кодекса Украины и назначить ему итоговое наказание в виде 12 лет и шести месяцев лишения свободы.

Напомним, в Польше открыли реестр педофилов, в котором обнародованы имена, фотографии и адреса проживания 768 педофилов, жертвами которых становились дети до 15 лет.