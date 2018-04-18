В Николаеве браконьера «наказали» штрафом в 340 гривен, он его так и не оплатил, - активист

В Николаеве оштрафовали только одного из двоих пойманных браконьеров, причем он этот штраф так и не заплатил.

Об этом на своей странице в Facebook написал активист Сергей Савченко.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года сотрудники рыбоохраны задержали двух браконьеров, которые поставили сети в водах Южного Буга.