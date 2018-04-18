Порочит звание судьи и три года не выполняет обязанности: ВСП уволил подозреваемого в убийстве николаевского судью Рудяка

Андрей Рудяк Высший совет правосудия уволил судью Центрального районного суда Николаева Андрея Рудяка, подозреваемого в убийстве в августе 2014 года своей мачехи.

Об этом идет речь в сообщении на сайте ВСП.

«Судья Рудяк А.А. в период с 1 марта 2015 и до сих пор без уважительных причин не выполняет возложенные на него обязанности судьи, на работу не выходит, что свидетельствует о систематическом пренебрежение обязанностями, несовместимыми со статусом судьи, в частности судья допустил поведение, порочащее звание судьи и подрывает авторитет правосудия, что является основанием для освобождения судьи от должности. Указанное признано безосновательным невыполнением полномочий судьей Рудяком А.А. в течение почти трех лет подряд», – говорится в сообщении об основаниях ВСП уволить беглого Рудяка.

Как известно, 12 декабря 2013 года умер председатель Заводского районного суда города Николаева Александр Рудяк, оставивший после себя большое наследство. 1 августа 2014 года без вести пропала его вдова Татьяна Рудяк, работавшая заместителем начальника управления Главгосслужбы в Николаевской области. В итоге спустя неделю после похищения тело женщины в целлофановом пакете нашли в реке под Николаевом.

По подозрению в совершении данного убийства были задержаны три исполнителя - киллеры из Николаева, Винницы и Днепропетровска, а также брат судьи Андрея Рудяка адвокат Сергей Рудяк. Последние двое «проходят» по делу как заказчики убийства, которое было совершено на почве раздела богатого наследства Александра Рудяка. Согласно обвинительному акту прокуратуры, убийство женщины заказали ее пасынки адвокат Сергей Рудяк и судья Центрального районного суда Николаева Андрей Рудяк трем ранее судимым мужчинам, которым братья Рудяки заплатили 6,5 тысяч долларов за убийство мачехи.

Судья Андрей Рудяк сбежал из Украины 14 января 2015 года, он пересек границу Беларуси в Черниговской области. Только через месяц после этого он был объявлен в международный розыск. На данный момент он пребывает в оккупированном Крыму. В августе 2017 года сотрудники российского национального бюро Интерпола задержали Андрея Рудяка на территории Крыма, но отпустили его.