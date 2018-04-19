В Николаеве на взятке в $2 тысячи задержали начальника управления ОГА, который ранее прошел «мусорную люстрацию»

В четверг, 19 апреля, следователи военной прокуратуры задержали на взятке в размере 2 тысячи долларов начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской облгосадминистрации Петра Каминского.

Об этом сообщает военная прокуратура Южного региона Украины.

Оперативники Управления по защите экономики Нацполиции задокументировали, что высокопоставленный чиновник ОГА вымогал взятку. Он требовал от жителя Николаева взятку за оказание влияния на должностных лиц военного комиссариата в снятии двух мужчин призывного возраста с военного учета и не призыва на военную срочную службу.

Проводятся первоочередные следственно-процессуальные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении по части 3 статьи 369-2 («Злоупотребление влиянием») Уголовного кодекса Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Досудебное расследование осуществляется следственным управлением ГУ Национальной полиции в Николаевской области.

Справка:

62-летний Петр Каминский - начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской областной государственной администрации. Дважды был депутатом Николаевского областного совета от Партии регионов.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 13 августа 2014 года на тот момент депутат Николаевского областного совета от Партии регионов, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской облгосадминистрации Каминский устроил дорожно-транспортное происшествие. При этом медицинское освидетельствование подтвердило, что чиновник на момент совершения ДТП был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате 14 августа 2014 года по распоряжению губернатора Николаевской области Вадима Мерикова Каминского привлекли к дисциплинарной ответственности и объявили выговор за использование рабочего автомобиля в нерабочее время.

В октябре 2014 года после судебного заседания по делу Каминского, который пьяным устроил ДТП, толпа людей запихнула его в мусорный бак и облила зеленкой.

Также отметим, что судья Ленинского районного суда Николаева Юрий Крутий признал его виновным в совершении ДТП, и наложил на него штраф в размере 425 гривен.