В Николаеве водитель «маршрутки» покурил «травы» и сел за руль – его задержали патрульные

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Фото - Facebook Андрея Кравцова
В Николаеве 19 апреля в микрорайоне Намыв задержали водителя маршрутного такси №62, который находился в состоянии наркотического опьянения.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

По предварительным данным, пассажиры заметили, что водитель ведет себя неадекватно, и вызвали полицию. Инспекторы во время беседы обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения и доставили его на освидетельствование. Экспресс-тест показал, что «маршрутчик» употреблял каннабис. На него составили административные материалы по статье 130 Кодекса Украины об админнарушениях («Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения»). Мужчину не допустили к управлению маршрутным такси.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве патрульные задержали пьяного водителя «маршрутки».

Вадим Богданов

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