Дочери экс-прокурора Николаевщины сообщили о подозрении из-за незаконного ареста активиста Майдана

Илона Клюге Бывшей заместительнице прокурора Оболонского района Киева Илоне Клюге сообщили о подозрении из-за незаконного ареста активиста Майдана Николая Пасечника, сообщают «Наші Гроші».

Отмечается, что дело ведет Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.

«Николай Пасечник безосновательно был задержан, избит правоохранителями и доставлен в управление милиции. Относительно него следователями составлены процессуальные документы с ложными данными о якобы его участии в массовых беспорядках, а судом по ходатайству, составленным следователем и согласованным заместителем прокурора, он был арестован», - говорится в официальном сообщении ГПУ.

Во время событий на Майдане. заместителем прокурора Оболонского района столицы была именно Илона Геннадиевна Клюге. Затем ее уволили за люстрационному закону – уже с должности в Военной прокуратуре Центрального региона.

Впрочем, государственную службу она не оставила. Сегодня Илона Клюге работает в Фонде гарантирования вкладов. Ее нынешняя должность также связана с правоохранительной деятельностью – она ​​работает в Департаменте расследования противоправных деяний. Также она пыталась восстановиться на работе в прокуратуре через суд, но безуспешно.

Между тем в Генеральной прокуратуре Украины продолжает работать родной брат Илоны Клюге – Александр Геннадьевич Клюге, а также жена брата – Людмила Михайловна Клюге.

Стоит отметить, что отец экс-зампрокурора Оболонского района Киева Илоны Клюге Геннадий Клюге с 1996 по 2001 годы занимал должность прокурора Николаевской области.

В официальном сообщении ГПУ о вручении подозрения Илоне Клюге также отмечается:

«Решается вопрос и собираются доказательства привлечения к уголовной ответственности других соучастников совершения этих преступлений».

В суде обвинения против Николая Пасечника поддерживала сотрудница прокуратуры Оболонского района Алина Головко. Ее муж, Павел Головко, сейчас работает в ГПУ – именно в Департаменте специальных расследований, который и занимается расследованиями преступлений против Майдана. Сама же Алина Головко сейчас работает в прокуратуре Киева №6 – в Печерском районе.