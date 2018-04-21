Николаевец посреди дороги нашел сумку с гранатой

В Николаеве 20 апреля мужчина обнаружил на улице Одесской сумку с гранатой Ф-1.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Николаевской области.

Мужчина сообщил в полицию о подозрительной сумке около 20:00. На место происшествия прибыл наряд патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

При осмотре сумки полицейские обнаружили боеприпас, по предварительному заключению специалистов является гранатой Ф-1 с боевым запалом. Изъятое направили на исследование в Николаевский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Следственное отделение Центрального отдела полиции начало уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Санкциями статьи предусмотривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления и обстоятельства, из-за которых опасное устройство оказалось посреди улицы.

Также в полиции напомнили, что до 30 апреля проходит месячник добровольной сдачи оружия продолжается. Согласно действующему законодательству, граждане, в течение апреля обратятся в подразделения полиции, освобождаются от уголовной и административной ответственности за хранение незарегистрированного оружия.

Лица, которые в указанный срок сдадут незарегистрированное охотничье огнестрельное оружие, газовое, холодное оружие, специальные средства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, после проведения дополнительной проверки технического состояния оружия, имеют возможность при наличии законных оснований оформить соответствующие документы и зарегистрировать их в свою собственность.

Для сдачи оружия можно в любое время обратиться в подразделения полиции по месту нахождения или в ГУНП Украины в Николаевской области по адресу Николаев, улица Артиллерийская, 4, Отдел разрешительной системы. Телефоны для справок - (0512) 50-15-35, 50-15-40, 50-15-41, 50-15-42.

Напомним, на Донетчине парень с девушкой получили ранения от взрыва гранаты, которую они пытались разобрать.