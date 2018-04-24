Первый замглавы ГФС отрапортовал, что налоговики изъяли алкоголя на полмиллиона из частной винодельни в Новой Одессе

Налоговики прекратили деятельность кустарного производства вина и изъяли более 1 тысячи литров «фальсификата», который продавали на территории Николаева и области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

«Один из жителей региона в подвальном помещении в условиях антисанитарии организовал цех по изготовлению авторского вина под собственной торговой маркой без соответствующих разрешительных документов. В дальнейшем продукцию реализовывали под видом дорогого элитного авторского вина, в том числе и через интернет», - сообщил Билан.

Ведется уголовное производство по статье 204 Уголовного кодекса Украины («Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров»).

По его словам, «из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 1060 литров фальсифицированного белого и красного вина, 10 литров спиртосодержащей жидкости и оборудование для производства фальсификата». Всего изъяли подакцизных товаров на общую сумму более полумиллиона гривен.

По информации «Преступности.НЕТ», обыски провели в винодельне в Новой Одессе, которая принадлежит депутату местного городского совета Андрею Анкосси. Недавно на странице своей винодельни в Facebook он написал, что представлял Николаевскую область на Большом украинском винном приеме вместе с народным депутатом от БПП Андреем Вадатурским. Анкосси собирался развивать винную отрасль в Украине.

«К новым достижениям в отрасли. Это был Большой украинский винный прием в Торгово-промышленной палате Украины. Николаевскую область достойно представили местные предприниматели. Договорились, что наши производители должны быть первыми, кто получит лицензию по новым правилам. Напоминаю, что после принятия двух законов по развитию украинского виноделия попробуем начать профессиональный винный праздник», - сообщается в паблике винодельни.

Напомним, что в 2015 году аналогичные проблемы с силовиками возникли у другой винодельни - «Beykush winery».