В Николаеве грабитель-рецидивист у нового знакомого отобрал телефон - полицейские нашли его в течении часа

Во вторник, 24 апреля у николаевца наглядно знакомый мужчина украл мобильный телефон, однако полицейские в кратчайшие сроки нашли грабителя. Теперь злоумышленнику грозит тюрьма на срок от четырех до шести лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Информация о краже телефона возле дома №6 по улице Набережной в полицию поступила около 3:30 утра. Наряду патрульной полиции пострадавший рассказал, что познакомился с человеком, который его ограбил непосредственно перед кражей.

«Вместе они выпивали в развлекательном заведении, а когда заявитель вышел на улицу, чтобы поговорить по телефону, новоиспеченный «приятель» выхватил из его рук средство связи и скрылся», - идет речь в сообщении.

Получив приметы злоумышленника, в течение часа патрульные полицейские разыскали 32-летнего грабителя, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и сейчас находится под следствием за совершение аналогичного преступления в Корабельном районе. Также грабителя передали сотрудникам следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции.

Следователи начали уголовное производство по признакам ч.2 ст.186 УК Украины («Грабеж»). Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что полиция задержала двух мужчин, которые предложили пенсионерке подвезти ее в Николаев, а по пути высадили в безлюдном месте и заставили отдать телефон, золотые серьги и 100 гривен.