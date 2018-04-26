В Николаеве судья Скрипченко отказала следователю полиции в проведении обыска у убийцы Казимирова

Следственный судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко отказала следователю в проведении обыска по факту уголовного производства в отношении Казимирова.

Об этом свидетельствует решение суда, которое имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что 6 марта в Николаеве на Ингульском спуске сотрудники управления патрульной полиции Николаева за нарушение ПДД остановили автомобиль «Mercedes», за рулем котором находился скандально известный Алексей Казимиров. Тогда на него был составлен админпротокол по части 3 статьи 130 («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции») и статье 126 («Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки»).

Стоит отметить, что старший следователь Следственного управления Главка Нацполиции в Николаевской области по факту вышеуказанного правонарушения Казимировым, ходатайствовал о проведении обыска и изъятия вещей и документов, которые имеют доказательное значение в уголовном производстве, а именно: ключей от машины, за рулем которой на момент последнего задержания полицией находился Казимиров, для проведения осмотра транспортного средства. Также в списке вещей для изъятия были указаны: медицинские документы, которые подтверждают либо опровергают «смертельную болезнь» задержанного, в том числе и больничную карту и документы касательно лечения Казимирова на стационаре в медучреждении.

В решении суда указано, что во время рассмотрения ходатайства следователь не доказал, что у органа досудебного расследования были какие-либо препятствия в получении доказательств.

«В материалах ходатайства о проведении обыска не установлена достаточная совокупность доказательств, которые давали бы основания сделать обоснованные выводы о необходимости проведения такого следственного действия, как обыск», - говорится в решении суда.

Стоит также отметить, что по информации «Преступности.НЕТ», адвокатом Казимирова является бывшая судья Ленинского районного суда Николаева Виктория Жосан, которая зимой 2007 года была уволена Верховной Радой Украины за нарушение присяги.

Напомним, что до начала боевых действий на Востоке Украины Светалана Скрипченко ранее была судьей Краснодонного горрайонного суда Луганской области. В 2015 году указом Президента Украины она была переведена в Центральный райсуд города Николаева.

Как известно, 1 февраля 2011 года около 11:00 в Николаеве Алексей Казимиров, будучи за рулем «Merсedes» сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок. В январе 2012 года судья Центрального районного суда Николаева Андрей Рудяк приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Однако, в Дарьевской исправительной колонии Херсонской области Казимиров находился всего пару месяцев – в июле 2012 года судья Белозерского районного суда Херсонской области Сергей Симчук вынес постановление об освобождении Алексея Казимирова от дальнейшего заключения в связи с тяжелой смертельной болезнью.

Подчеркнем, что осужденный Казимиров избежал нахождения в тюрьме в течение 5 лет 3 месяцев 22 дней – он должен был бы находиться в колонии вплоть до ноября 2017 года. Врач исправительной колонии Юрий Филимонов докладывал в суде, что у Казимирова установлен диагноз глиальной опухоли головного мозга, которую нельзя вырезать, с продолжающимся ростом и поражением подкорковых структур, частичной атрофии дисков зрительных нервов обоих глаз.

26 апреля 2012 года в зале Апелляционного суда Николаевской области судьям приходилось делать перерыв в заседании, потому что Казимиров заявлял, что он «ничего не соображает, почти ничего не видит и у него сильная головная боль». После оглашения приговора сестра осужденного Зинаида Казимирова уверяла, что тюрьма для её брата с таким диагнозом - это смерть, а ДТП, которое он совершил - это несчастный случай и «такое может с каждым случиться». Адвокат сбившего насмерть девушку Владимир Тимошин также тогда заявлял, что Казимирову нужно делать операцию, и что в тюрьме ему не смогут оказывать необходимую медицинскую помощь.

Главный врач Больницы скорой медицинской помощи города Николаева Александр Демьянов также в то время заключал, что у Казимирова шел постепенный рост опухоли, возобновились головные боли, произошло нарушение полей зрения, опухоль сдавливала окружающие нервы, которые влияли на движение, на чувствительность конечностей.