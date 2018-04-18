Апелляционный суд vs скандальный Казимиров – 1:1

Алексей Казимиров Возвращаясь к печальному. Всеми давно известный Казимиров.

В среду, 25 апреля, прокуратура совместно с полицией наконец-то вручила подозрение Казимирову. За невыполнение судебных решений. В связи с этим, кругом и всеми начала вновь подниматься уже долгоиграющая тема. Как известно, его уже неоднократно задерживала полиция за нарушение ПДД, а после выписывала протокол за вождение в нетрезвом виде. При том, что водительских прав его лишили еще в 2012 году после того, как он насмерть сбил девушку и бросил ее умирать.

Но сейчас немного о другом. О его проступках спустя несколько лет, и о том, как они решались в николаевском суде.

1. В декабре 2016 года Казимиров в очередной раз был пойман сотрудниками полиции за нарушение правил ПДД, а потом на него был составлен протокол за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Задержанный сотрудниками патрульной полиции Казимиров, парень наученный жизнью и опытом, отказался проходить освидетельствование в присутствии свидетелей, что документально было зафиксировано.

На рассмотрении данного дела в Заводском суде адвокат Казимирова предоставила копию справки из областного наркологического диспансера, согласно которой, в моче этого молодого человека наркотических веществ обнаружено не было. Не странно ли? Ведь эту справку можно за определенную сумму купить у врача.

Что имеем в результате: судья Заводского райсуда Татьяна Корнешова признала Казимирова виновным в данном админправонарушении. Также лишила его прав сроком на один год (которых у него и так не было). И наложила на него взыскание в виде штрафа в размере 10 тысяч 200 гривен.

После чего, Казимиров подал апелляционную жалобу в соответствующую инстанцию, где просил «отменить и закрыть» производство, ссылаясь на то, что он отказался пройти освидетельствование с использованием спецсредств, поскольку (тут считаю необходимым обратить внимание) он счел нужным пройти осмотр в медучреждении. Театр абсурда какой-то.

Однако судья Апелляционного суда Наталья Чебанова-Губарева не увидела оснований для отмены решения суда первой инстанции и оставила его в силе.

Заплатил ли он штраф за совершенное им правонарушение? Сильно сомневаюсь, ввиду того, что это Казимиров, человек, не имеющий никаких моральных принципов и не готовый отвечать за содеянное, отмазываясь всеми возможным и даже бредовыми способами (напомню, что он, будучи «смертельно больным», спокойно разгуливал по различным николаевским заведениям, а также разъезжал по морям, что подтверждается ранее опубликованными фотографиями).

2. 8 марта 2017 года Казимирова снова задержала полиция с признаками наркотического опьянение за несоблюдение ПДД. Как говорится в решении суда, в присутствии двоих свидетелей он вновь отказался проходить освидетельствование, и в результате на него в очередной раз был составлен админпротокол, но уже по части 2 статьи 130 КУоАП, то есть за повторное нарушение в течение одного года. При этом на тот момент он решением Заводского суда был лишен водительских прав (уже не первый раз).

В результате судья Заводского районного суда Жанна Павлова признала его виновным в совершении правонарушения, наложила административное взыскание в виде штрафа в размере 20 тысяч 400 гривен и лишила его на три года прав.

Как и ожидалось, Казимиров и это решение суда решил обжаловать, и просил отменить решение суда и закрыть производство, как и ранее до этого. В этот раз достаточно удачно, что примечательно.

Аргументом для апелляции стало то, что он якобы не был за рулем пьяным или «под чем-то» и не отказывался пройти тест ни на месте, где был остановлен полицией, ни в медучреждении.

Судья Апелляционного суда Николаевской области Валентина Гребенюк решила отметить постановление Заводского суда, заведомо, по моему мнению, зная, что уволится. Объясняется в решении суда это тем, что в постановлении должны быть описаны обстоятельства произошедшего.

Аргументировала судья свое решение так:

«В протоколе об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в обязательном порядке должны указываться пункты ПДД, нарушение которых допустил участник дорожного движения. И даже бланк этого протокола предусматривает именно указание соответствующих пунктов ПДД, которые, согласно утверждения полицейского, который составлял протокол, нарушило лицо, в отношении которого составляется протокол».

То есть Гребенюк ссылалась на то, что полицейским якобы была допущена ошибка в написании протокола!

«Протокол об административном правонарушении … вызывает обоснованные сомнения», – говорится в решении суда.

В результате судьей Апелляционного суда Валентина Гребенюк постановила частично удовлетворить жалобу Казимирова отменить постановление Заводского суда и закрыть производство. То есть она дала ему абсолютное право продолжать вести себя по-скотски, в первую очередь, по отношению к обществу, то есть к нам с вами.

Тут стоит отметить один важный момент, что судья Гребенюк спустя два с половиной месяца после рассмотрения жалобы Казимирова и отмены решения суда первой инстанции, подала заявление об отставке. Высший совет правосудия на одном из заседаний в августе 2017 года принял решение ее уволить. Я считаю, что этот факт является показательным.

Примечательно тут также является и то, что в решении суда фигурирует фамилия бывшей судьи Ленинского райсуда Николаева Виктории Жосан, которая выступала адвокатом Казимирова. Как известно, уволили ее за нарушение присяги еще в 2007 Верховной Радой Украины по представлению Высшего совета юстиции.

О каком правосудии может идти речь, когда по абсолютно необоснованным решениям определенные судьи идут на поводу таких чудовищ, как Казимиров?

О каком правосудии можно говорить, если он сядет за руль и, допустим, вновь кого-то насмерть собьет, то его, с большой долей вероятности, по купленной справке опять отпустят?

О каком правосудии можно говорить, если судья Скрипченко отказала полиции в обыске у Казимирова, несмотря на общественный резонанс вокруг этой личности?

И вот теперь я с нетерпением жду 2 мая, чтобы посмотреть, как же наше, николаевское, правосудие будет бороться с