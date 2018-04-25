За неисполнение судебных решений скандально известному Казимирову прокуратура совместно с полицией сообщили о подозрении

Задержание Алексея Казимирова 6 марта Впервые на Николаевщине виновнику ДТП, в котором погибла молодая женщина, сообщено о подозрении в невыполнении им судебных решений.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В ведомстве отмечают, что подозреваемый, будучи лишенным управления после ДТП, продолжал управлять транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что грозило участникам дорожного движения и могло привести к новым невинным жертвам.

«В частности, 25 апреля 2018 года, при наличии достаточных доказательств следователем СУ Главного управления Нацполиции в области указанному выше лицу вручено подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 3.ст. 382 УК Украины, утвержденное заместителем прокурора области Назаром Cтепанчаком», – говорится в сообщении.

Установлено, что постановлением Заводского районного суда города Николаева от 24 января 2017 года, вступившим в законную силу 09 марта того же года, подозреваемый признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.130 КУоАП («Управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения») и наложено административное взыскание в виде штрафа с запретом управлять транспортными средствами сроком на 1 год.

«6 марта 2018 года подозреваемый, проявляя особый цинизм, явное неуважение к правовой системе государства и с существующими правилами поведения в обществе, вследствие ощущения безнаказанности, вопреки предписаний судебных актов, управлял транспортным средством и за нарушение правил дорожного движения был остановлен полицейскими. По результатам нарушений на него были составлены административные материалы», – отметили в ведомстве.

13 марта этого года прокуратурой области по факту невыполнения судебного решения, вступившего в законную силу, начато уголовное производство, досудебное расследование в котором поручено следственному управлению ГУНП в области.

«Также в указанном производстве установлен факт невыполнения подозреваемым приговора Центрального районного суда города Николаева по материальному и моральному ущербу потерпевшей стороне в результате совершения им смертельной ДТП в размере более 249 тысяч гривен», – отметили в прокуратуре.

Следователем по согласованию с процессуальным руководителем подано в суд ходатайство об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Стоит отметить, что, по информации «Преступности.НЕТ», речь идет о печально известном жителе Николаева Алексее Казимирове.

В отделе коммуникации полиции в Николаевской области отметили, что по данным полиции зарегистрировано 9 случаев ДТП с участием Казимирова, во время которых он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Зная о приговоре, вступившим в законную силу, осознавая обязанность исполнить судебное решение о возмещении материального и морального ущерба, Алексей Казимиров уклоняется от его исполнения, чем вызвал материальную существенный ущерб на сумму 250 тысяч гривен. Демонстрируя пренебрежение к установленным порядком правосудия Алексей Казимиров нарушил охраняемые Конституцией Украины права и свободы, прежде всего, потерпевших, о чем сегодня следователем ему сообщено о подозрении», - говорится в сообщении полиции.

Как известно, 1 февраля 2011 года около 11:00 в Николаеве Алексей Казимиров, будучи за рулем «Merсedes» сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок. В январе 2012 года судья Центрального районного суда Николаева Андрей Рудяк приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Однако, в Дарьевской исправительной колонии Херсонской области Казимиров находился всего пару месяцев – в июле 2012 года судья Белозерского районного суда Херсонской области Сергей Симчук вынес постановление об освобождении Алексея Казимирова от дальнейшего заключения в связи с тяжелой смертельной болезнью.

Подчеркнем, что осужденный Казимиров избежал нахождения в тюрьме в течение 5 лет 3 месяцев 22 дней – он должен был бы находиться в колонии вплоть до ноября 2017 года. Врач исправительной колонии Юрий Филимонов докладывал в суде, что у Казимирова установлен диагноз глиальной опухоли головного мозга, которую нельзя вырезать, с продолжающимся ростом и поражением подкорковых структур, частичной атрофии дисков зрительных нервов обоих глаз.

26 апреля 2012 года в зале Апелляционного суда Николаевской области судьям приходилось делать перерыв в заседании, потому что Казимиров заявлял, что он «ничего не соображает, почти ничего не видит и у него сильная головная боль». После оглашения приговора сестра осужденного Зинаида Казимирова уверяла, что тюрьма для её брата с таким диагнозом - это смерть, а ДТП, которое он совершил - это несчастный случай и «такое может с каждым случиться». Адвокат сбившего насмерть девушку Владимир Тимошин также тогда заявлял, что Казимирову нужно делать операцию, и что в тюрьме ему не смогут оказывать необходимую медицинскую помощь.

Главный врач Больницы скорой медицинской помощи города Николаева Александр Демьянов также в то время заключал, что у Казимирова шел постепенный рост опухоли, возобновились головные боли, произошло нарушение полей зрения, опухоль сдавливала окружающие нервы, которые влияли на движение, на чувствительность конечностей.

Стоит добавить, что лишенный водительских прав и с «опухолью мозга» Казимиров неоднократно попадался на нарушениях ПДД и ДТП

Так, 29 марта 2017 года Алексей Казимиров за рулем автомобиля «Skoda» в центре Николаева, на пересечении улиц Московская и Большая Морская, врезался в маршрутное такси, после чего сбежал.

До этого, 6 сентября 2016 года, сотрудники патрульной полиции поймали его на улице Малая Морская в районе пересечения улицы Чкалова за рулем «Skoda Octavia».

В 2015 году Казимиров был снова замечен за рулем автомобиля «Skoda» серебристого цвета с государственным номером ВЕ2368ВІ, после чего, через несколько дней, сотрудники ГАИ после погони за ним через весь город, задержали его и оформили на него 4 административных протокола. При этом, «прогрессирующая опухоль мозга», якобы, не мешала Алексею Казмимирову увлекаться «травкой», которую милиционеры тогда нашли в салоне его автомобиля.

Тем временем, прокурор Николаевщины Тарас Дунас не хочет проверять справку, по которой «смертельно больной» Казимиров вышел из тюрьмы, несмотря на то, что весной 2015 года прокуратура Николаевской области официально сообщала о том, что займется проверкой достоверности медицинских документов, на основании которых Алексей Казимиров был освобожден от отбывания наказания.

Кроме того, в феврале 2018 года стало известно, что со штрафплощадки исчез автомобиль Казимирова, на котором он насмерть сбил студентку – деньги с продажи транспорта должны были пойти на возмещение компенсации родственникам погибшей. На данный момент полиция расследует его пропажу.

Также добавим, что 19 июня 2017 года в Николаеве во время спецоперации полиция ликвидировала притон в Корабельном районе, в котором торговали наркотиками. Оказалось, что организатором притона была Надежда Казимирова, которая является тетей скандально известного Алексея Казимирова. При избрании меры пресечения суд отпустил Надежду Казимирову под домашний арест. Через время она умерла, так и не дождавшись приговора суда.