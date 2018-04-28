В Чернигове в жилом доме зарезали супругов, их дочь в реанимации - полиция по горячим следам задержала подозреваемую

В Чернигове в пятницу, 27 апреля в полицию поступила информация о резне в одной из многоэтажек города.

Об этом сообщает Нацполиция Черниговской области.

Как установили правоохранители, погибли 64-летний мужчина и его 52-летняя жена, а их 22-летняя дочь получила телесные повреждения.

«Мужчина лежал на лестничной площадке рядом с квартирой, а женщина - внутри помещения. Тела обоих погибших направлены в морг на проведение судебно-медицинской экспертизы. Девушка с телесными повреждениями госпитализирована, ее прооперировали», - говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили орудие преступления и продолжают работать над установлением возможных свидетелей. Дочь супругов находится после операции в больнице.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненно.

В результате проведения первоочередных следственных действий полиция задержала жительницу областного центра, которая подозревается в убийстве супругов. Проводится досудебное расследование.