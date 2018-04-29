Иракский суд приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению за участие в террористической группировке ИГ

Суд в Багдаде приговорил 19 гражданок России к пожизненным срокам.

Об этом сообщает AFP.

Женщины были признаны виновными в участии в ИГ и поддержке организации. При этом, отмечается, что с осени 2017 года власти Чечни организовали возвращение в Россию более 100 женщин и детей, задержанных в Сирии и Ираке. Их мужья, воевавшие на стороне ИГ были убиты или оказались в тюрьмах. Несколько жительниц Дагестана после возвращения были арестованы за участие в незаконном вооруженном формировании, некоторым из них уже вынесли приговоры.

По данным российского МИД, на данный момент в тюрьмах Багдада содержатся от 50 до 70 россиянок и более 100 их детей.

Напомним, что ранее суд в Ираке приговорил к смертной казни через повешение 16 гражданок Турции за участие в террористической группировке Исламское государство (ИГ).