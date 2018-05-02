Пограничники не дали вывезти из Украины старинные книги и самовар

Сотрудники пограничного ведомства совместно с представителями фискальной службы помешали незаконному вывозу из Украины пяти церковных книг и самовара, которые, вероятно, имеют историческую и культурную ценность.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Вечером 30 апреля в пункт пропуска «Новые Яриловичи» на выезд из Украины по полосе движения «зеленый коридор» прибыл автомобиль «Volkswagen» украинской регистрации под управлением нашего соотечественника.

Исходя из оценки и анализа рисков военнослужащие Черниговского отряда инициировали углубленный осмотр иномарки.

«Общей межведомственной группой было обнаружено в автомобиле 5 церковных книг датированных 1900 годом», – говорится в сообщении.

Кроме того, пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы при оформлении автомобиля «Mitsubishi» российской регистрации зафиксировали в багажном отделении старинный самовар 1870 изготовления. Гражданин РФ направлялся на иномарке на выезд из Украины через пункт пропуска «Бачевск».

Все найденные предметы изъяты представителями ГФС в установленном порядке и направлены на экспертизу для установления исторической и культурной ценности.

Напомним, житель Херсона пытался вывезти в оккупированный Крым награды времен СССР и старинные монеты.