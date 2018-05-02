На Закарпатье на взятке в 200 тысяч долларов задержали главу местного управления Госгеокадастра

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Генеральная прокуратура Украины задержала на взятке 200 тысяч долларов руководителя и заместителя Госгеокадастра Украины в Закарпатской области.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Twitter.

«ГПУ совместно с ДЗЭ НП задержали на взятке в 200 тыс долларов руководителя и заместителя Госгеокадастра Украины в Закарпатской области. Проводятся первоочередные следственные действия», - сообщила она. 

Отметим, что должность главы Госгеокадастра в Закарпатской области занимает Светлана Мельничук.

Напомним, на Луганщине начальник облуправления Госкадастра «погорел» на крупной взятке.

Роман Свиридов

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