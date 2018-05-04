В России во второй раз приговорили к тюремным срокам «приморских партизан»

Приморский краевой суд приговорил членов банды «приморских партизан», известных по нападениям на милиционеров и жителей региона, на срок от восьми до 25 лет колонии строгого режима

Об этом сообщает «Сноб».

Александра Ковтуна и Владимира Илютикова осудили на 25 лет заключения, Максима Кириллова приговорили к 21 году и шести месяцам, Алексея Никитина – к 23 годам и шести месяцам заключения. Также суд решил удовлетворить гражданские иски потерпевших.

Дело рассматривалось в Приморском краевом суде Владивостока в третий раз. Ранее 10 апреля коллегия присяжных сочла пятерых членов банды «приморских партизан» причастными к убийству четырех жителей Приморья в 2009 году. Присяжные посчитали, что подсудимые заслуживают снисхождения, из-за этого им не назначили высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы.

Первый процесс по делу продолжался почти полтора года – с января 2013 по апрель 2014 года. Преступников приговорили к различным срокам: от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы. В мае 2015 года Верховный суд России смягчил приговор членам банды. В марте 2016 года дело «партизан» снова отправили на пересмотр уже с участием присяжных.

В 2009 году «приморские партизаны» совершили несколько нападений на милиционеров и жителей Приморья. Первой их жертвой стал патрульный постовой службы, еще один милиционер получил ранение. В ходе спецоперации по их задержанию погибли входившие в банду Андрей Сухорада и Александр Сладких. Остальные члены банды предстали перед судом.