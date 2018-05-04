В Запорожье СБУ проводит обыски в отделениях полиции и прокуратуры

В пятницу, 4 мая, во всех отделениях полиции и некоторых отделениях прокуратуры Запорожья проходят следственные действия.

Об этом сообщает «Первый запорожский».

Обыски проходят в Коммунарском, Шевченковском, Днепровском и Вознесеновском райотделах полиции и местных прокуратурах.

Обыски проводятся сотрудниками СБУ и департаментом внутренней безопасности Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры в рамках расследования уголовного производства по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

По информации источников издания, силовики ищут на местах информацию о так называемых «делах-многоэпизодниках», в которых бандиты пишут кучу явок с повинной, и берут на себя «чужие преступления».

«Как правило, речь идет о людях без определенного места жительства. Этот процесс позволяет правоохранителям позже отчитываться о раскрываемости преступлений и прекрасных показателях в этом направлении. Не исключено, что поиски этих «эпизодов «связаны со сменой руководства полиции в Запорожской области», – пишет издание.

Напомним, в Новой Одессе оперативники СБУ задержали следователя райотдела полиции за вымогательство взятки.