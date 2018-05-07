Житель Николаевщины во время застолья ранил своего двоюродного брата ножом в спину

В Первомайске 3 мая суд арестовал на время расследования 35-летнего ранее судимого местного жителя, который ранил ножом своего двоюродного брата.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

«28 апреля злоумышленник, имеющий непогашенную судимость, был в гостях у своего двоюродного брата и во время застолья поссорился с ним. Взяв кухонный нож, он нанес один удар в спину пострадавшего, что привело к проникающему ранению легкого», - сообщили в прокуратуре.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

Напомним, что в Николаеве рецидивисту дали 7 лет тюрьмы за поджог автомобиля и налет на магазин.