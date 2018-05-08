По декларации экс-мэра Южноукраинска открыли уголовное производство – он сумел купить «Land Cruiser Prado» за ₴30 тысяч

Евгений Квасенвский Полиция расследует уголовное производство в отношении депутата Южноукраинского горсовета за внесение недостоверных данных в декларацию – он купил внедорожник «Toyota Land Cruiser Prado» за 30 тысяч гривен, который стоит не менее миллиона.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Первомайского горрайонного суда Николаевской области.

Депутат указал в декларации, что купил внедорожник 26 декабря 2016 года. После мониторинга деклараций из-за подозрительной покупки в Единый реестр досудебных расследований полиция внесла информацию по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 («Декларирование недостоверной информации») Уголовного кодекса Украины.

«Toyota Land Cruiser Prado» 2013 (фото: иллюстрация) В своих показаниях депутат отметил, что стоимость указанного в декларации «Toyota Land Cruiser Prado» низкая, поскольку на момент покупки автомобиль находился в нерабочем состоянии, без окон, дверей, сидений, а также отсутствовало большинство узлов и агрегатов. Также он уверял, что не помнит, у кого купил внедорожник, который зарегистрировал в Кривом Роге.

Следователь в суде отмечал, что согласно объявлениям аналогичный «Toyota Land Cruiser Prado» 2013 года выпуска стоит не менее одного миллиона гривен. Он просил у суда временно изъять внедорожник, поскольку депутат добровольно не предоставил полицейским свой автомобиль.

В итоге судья Денис Паньков отказал следователю во временном доступе к «Toyota Land Cruiser Prado» для оценки состояния, поскольку депутат уже предоставлял правоохранителям договор покупки внедорожника за 30 тысяч, а низкая стоимость не может свидетельствовать о внесении недостоверных данных в декларацию.

Согласно информации в Едином государственном реестре деклараций, речь идет о депутате Южноукраинского горсовета от партии «Наш край» и бывшем мэре Южноукраинска Евгении Квасневском, который также работает заместителем начальника управления по вопросам аварийной готовности и реагирования Южноукраинской АЭС. При этом стоит также отметить, что уже в декларации за 2017 год, поданной Квасневским 23 марта 2018 года, он уже покупал «Toyota Land Cruiser Prado» за 35 тысяч гривен, а не за 30 тысяч.

Напомним, что два экс-мэра Южноукраинска Андрей Стулин и Евгений Квасневский лоббируют вопрос, который может привести к перевыборам в городе.

Кроме того, ранее сообщалось, что Евгений Квасневский и директор КП ТВКХ Василий Потюк обвинялись в расхищении труб канализационного коллектора.