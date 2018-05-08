«Хотел забрать два пиджака»: На Одесчине мужчина убил ветерана Второй мировой

В Одесской области задержали подозреваемого в убийстве 93-летнего ветерана Второй мировой войны.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский отдел полиции Одесской области.

Отмечается, что в дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Вольное злоумышленник проник в частный дом 93-летнего пенсионера и жестоко избил его. Пострадавшего доставили в больницу, где он от полученных телесных повреждений скончался, не приходя в сознание.

«На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции установила, что один из соседей потерпевшего, находясь у себя во дворе, услышал шум. Чтобы проверить, что происходит, мужчина позвал еще одного соседа, вместе с которым пошел в дом ветерана. «Там они увидели своего односельчанина и хозяина дома, который лежал на полу. Соседи вызвали «скорую» и полицию. В этот момент они пытались задержать злоумышленника, но ему удалось скрыться», - отметили в ведомстве.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник хотел забрать у ветерана два пиджака, но потерпевший оказал сопротивление. Полицейские установили местонахождение 33-летнего подозреваемого и задержали его.

«Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 пункта 6 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное, согласно санкции вышеуказанной статьи, ему может грозить пожизненное заключение. Расследование продолжается», – говорится в сообщении.

Напомним, что в 2017 году в центре Киева убили участника АТО, председателя союза мигрантов Украины.