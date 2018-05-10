Итальянец застрелил свою украинскую жену и покончил жизнь самоубийством

В Италии 8 мая, в городе Мелфи провинции Поненца 33-летний охранник Антонио Жирарди после 7 месяцев брака застрелил свою жену, девушку из Днепра Марину Новожилову.

Об этом сообщает «Информатор».

Мужчина вернулся с работы и выстрелил супруге из табельного оружия прямо в сердце. Спустя время Жирарди покончил жизнь самоубийством.

- Вчера утром случилась трагедия. Муж Марины – Антонио Жирарди на почве ревности убил ее, а после и себя. Антонио работал охранником. Он выстрелил Марине в сердце из табельного оружия. Антонио должен был сдать ночную смену и прийти домой к 6:00. Но он покинул смену раньше, что позже заставило коллег отправиться на поиски Антонио, - об этом рассказала сестра Марины Новожиловой Алена Яновская, которая вместе со своим мужем и сыном гостили у молодой семьи в Италии.

Убийство произошло в семейном доме, в самом центре города. О происшествии в полицию сообщил сосед, который около 7:30 утра услышал выстрелы из дома, где были позже обнаружены тела. Трупы обнаружил муж сестры Марины Новожиловой.

Пара поженилась 23 октября 2017 года. На данный момент мoтив неизвестен — следователи рассматривают все возможные версии. По предварительным данным, пара находилась в процессе развода, а Антонио Жирарди не хотел расторгать брак.