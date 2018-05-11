Нацполиция открыла уголовное дело за вмешательство в деятельность экс-премьера Яценюка

Национальная полиция Украины начала уголовное производство по факту вмешательства в деятельность бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.
Об этом сообщает Депаратмент коммуникации МВД Украины.
«После ряда публикаций в СМИ и обращений народных депутатов, Главным следственным управлением Национальной полиции Украины начато уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка во время его пребывания в должности премьер-министра Украины с целью препятствования его деятельности и последующей отставки с должности главы правительства», - говорится в сообщении.
Уголовное производство квалифицировано по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса («Вмешательство в деятельность государственного деятеля»).
Кроме того, следствие также рассматривает версию заговора группы лиц для реализации этого преступного замысла.
«По предварительным выводам, они осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитационной и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов, других лиц. По информации народного депутата Александра Онищенко, только в течение 2015-2016 годов на подобные акции было потрачено более 30 млн долларов», - подчеркнули в МВД.