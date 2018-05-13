Ложная тревога: Полиции понадобился год, чтобы установить владельца вывезенных из аэропорта «Николаев» частей самолета и закрыть дело

Полиция установила, что самолет, части которого в феврале 2016 года вывозили из николаевского аэропорта, распилили законно.

Об этом говорится в ответе Главного управления Национальной полиции в Николаевской области на запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, как 28 февраля сотрудники патрульной полиции задержали микроавтобус «Mercedes», на котором из николаевского аэропорта вывезли детали распиленного самолета.

В полиции отметили, что по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины («Кража») и начали досудебное расследование. В ходе же этого расследование установили, что перевозимые металлические части самолета принадлежат ЧП «Укрспецсоюз» и находились на территории аэропорта на основании договора о предоставлении места под стоянку.

«Законная деятельность предприятия, подтвержденная наличием лицензий, договоров аренды складских помещений и другими документами», - говорится в ответе полиции.

В итоге 22 февраля 2017 года, то есть спустя год, производство закрыли на основании п.2 ч.1 ст.284 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.