В Одесском литературном музее эксперты подделывали оценку стоимости редких книг для их продажи за границей, – СБУ

Руководство Одесского литературного музея занималось фальсификацией экспертиз культурных и исторических ценностей.

Об этом сообщает пресс-группа Управления СБУ в Одесской области в Facebook.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что эксперты-книговеды постоянно подделывали заключения искусствоведческих экспертиз раритетных изданий. Делалось это для того, чтобы потом продавать религиозные книги старины на аукционах за границей.

Также должностные лица музея вымогали 400 долларов США за экспертизу трех предметов.

Один из руководителей музея был пойман на взятке в размере 250 долларов за предоставление положительного заключения экспертизы.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, из Украины в РФ пытались незаконно вывезти экземпляр раритетной печатной книги «Апостол».