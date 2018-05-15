Задержанный в РФ за «экстремизм» николаевский «волонтер» и советник Романчука жаловался на пытки ФСБ

Николай Дадеу Во время открытого судебного заседание 26 марта в Краснодаре николаевец Николай Дадеу, которого Россия обвиняет в участии в «Правом секторе», заявил, что после задержания оперативники ФСБ применяли к нему пытки, в частности электрическим током, а также избивали.

Об этом на своей странице в Facebook писала правозащитница Мария Томак.

Как известно, в 2014 году одесские участники Евромайдана обвинили Дадеу в воровстве из общественной кассы 17 тысяч гривен. Однако данный конфликт так ничем и не закончился, и Дадеу продолжил собирать средства в Николаеве «на нужды АТО».

В 2016 году николаевские волонтеры также обвинили Дадеу в том, он похитил деньги, которые были пожертвованы родителями детей, отдыхающих в детском лагере «Степовий птах». В полиции тогда открыли уголовное производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»).

Сбежав в марте 2017 года от украинской Фемиды, Дадеу обосновался в российском Новороссийске. Далее под предлогом организации благотворительных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья Дадеу принялся устанавливать контакты с представителями городской администрации. Это привлекло внимание сначала российских журналистов, а затем и правоохранительных органов. После задержания Дадеу подвергли допросу. Теперь в России его пытаются выставить как экстремиста.

«Правозащитный центр «Мемориал» изучил материалы уголовного дела и пришел к выводу, что деятельность «Правого сектора» запрещена ВС РФ на территории Российской Федерации, тогда как Николай Дадеу, согласно обвинению, принимал в ней участие только на территории Украины, являясь ее гражданином. Утверждение, что деятельность «Правого сектора» на Украине направлена «на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства», представляется нам надуманным, как и бездоказательное утверждение, что Дадеу нанес значимый ущерб интересам России», – пишут правозащитники.

Стоит отметить, что в свое время Дадеу был весьма приближен к бывшему вице-губернатору Николаевской области Александру Болтянскому, который запомнился «письмами счастья», рассылаемыми предпринимателям. Дадеу был то ли помощником, то ли советником экс-вице-губернатора Болтянского. После ухода Болтянского «волонтера» связывали с первым вице-губернатором Николаем Романчуком, который был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Дадеу, по имеющейся информации, был помощником Романчука.