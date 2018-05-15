В Николаеве пьяный мужчина не застал соседку дома и решил обворовать ее квартиру

В Николаеве пьяный мужчина решил зайти в гости к соседке, а когда не застал ее дома, то решил ограбить квартиру.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В Заводской отдел полиции поступило сообщение от 20-летней местной жительницы о краже из ее квартиры планшета iPad. Полицейские заподозрили 38-летнего соседа пострадавшей и проверили его причастность к преступлению

«В тот день, находясь в нетрезвом состоянии, злоумышленник пришел к заявительнице в гости, но наткнулся лишь на закрытую дверь, которую решил открыть силой, выбив ее ногой. Попав в квартиру соседки, мужчина забрал оставленный на столике планшет и ушел. Впоследствии домой вернулась пострадавшая, которая обнаружила, что в квартире кто-то прошелся и позвонила на спецлинию 102», – говорится в сообщении.

Полицейские изъяли краденый iPad в тот же день по месту жительства правонарушителя и вернули владелице. Мужчина сознался в содеянном и оправдывал свой поступок чрезмерно выпитым спиртным.

Следователи начали уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Продолжается досудебное следствие. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве семейная пара трижды обворовывала своих соседей.