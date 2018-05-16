На Николаевщине полицейские изъяли у местного жителя арсенал оружия и наркотики - для самозащиты и курса реабилитации

Сотрудники Еланецкого отделения Новоодесского отдела полиции изъяли у 38-летнего мужчины арсенал оружия, а также каннабис.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Причиной для обыска послужила информация о том, что мужчина хранит у себя дома боеприпасы. В частности при проведении обыска полицейские обнаружили семь пластин пороха, 50 грамм пластида, два ударника к двум детонаторам противопехотной мины, четыре дымовых шашки, две сигнальных ракеты, нож «Мачете», 66 патронов калибра 5,45 мм, семь патронов к пулемету, один калибра 7,62 мм, второй калибра 9 мм и около 100 грамм каннабиса.

«По словам домовладельца, вооружение он привез из зоны проведения антитеррористической операции, где проходил службу, и сохранял себе на случай необходимости самозащиты. А пристрастие к наркотикам появилась именно после прохождения службы - вернувшись домой, мол, решил пройти курс реабилитации», - говорится в сообщении.

Изъятое полицейские направили на экспертизу в николаевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого, предварительно, по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Ожидаются результаты экспертиз, после которых возможна дополнительная квалификация по факту хранения наркотиков. Решается вопрос о сообщение злоумышленник о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что на Кировоградщине правоохранители разоблачили группу наркодельцов, которых подозревают в распространении «психотропов», изъяли наркотики на сумму более 1 миллиона гривен и арсенал оружия.