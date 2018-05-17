В Николаеве апелляционный суд за смертельное ДТП добавил экс-полицейскому еще два года тюрьмы

Валерий Агаджанов Апелляционный суд Николаевской области в четверг, 17 мая, увеличил виновнику смертельного ДТП Валерию Агаджанову срок наказания в виде лишения свободы еще на два года.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель потерпевшей стороны Владимир Тимошин.

Как известно, 16 мая 2017 года Заводский райсуд приговорил Валерия Агаджанова, по вине которого произошло ДТП с четырьмя погибшими в феврале 2016 года на проспекте Центральном в Николаеве, к 5 годам лишения свободы. При этом он уже отбыл половину срока наказания благодаря так называемому «закону Савченко», согласно которому один день пребывания в СИЗО засчитывается за два дня тюрьмы.

«Апелляционный суд Николаевской области удовлетворил жалобы потерпевшей стороны на приговор Заводского районного суда г. Николаева, и приговорил Агаджанова, который является виновником ДТП в результате которого погибли 4 человека, к 7 годам лишения свободы», – написал Тимошин.

Напомним, что в феврале 2016 года Агаджанов, управляя автомобилем «BMW», в нарушение правил дорожного движения не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и столкнулся с припаркованными на обочине проезжей части автомобилями «ГАЗель» и «Mercedes». Тогда в результате ДТП погибли четыре пассажира «BMW» - два юриста возрастом 24 и 25 лет, ранее работавшие следователями милиции, и две студентки.

На момент ДТП Агаджанов был действующим сотрудником полиции – старшим лейтенантом полиции охраны. В результате аварии он получил ушиб лица и головы. Результаты экспертизы показали, что Агаджанов на момент совершения ДТП не был в состоянии алкогольного опьянения.