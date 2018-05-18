Харьковский суд приговорил к 13 годам тюрьмы подполковника Нацгвардии, обвиняемого в госизмене

Районный суд Харькова приговорил подполковника Национальной гвардии к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене с лишением воинского звания.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Установлено, что военнослужащий был завербован представителями ФСБ в сентябре 2014 года в Москве во время несанкционированного визита в Россию.

«По заданию кураторов он передавал им по электронной почте сведения, содержащие государственную тайну, в том числе данные о силах и средствах, задействованных в проведении антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника в мае 2015 года по месту постоянной дислокации его части в Харьковской области. При попытке сбежать он нанес телесные повреждения сотруднику СБУ.

Напомним, ранее суд оправдал обвиняемого в сливе информации штабиста Нацгвардии, потому что «не нашел доказательств», что «ДНР» - это террористы.