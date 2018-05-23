Обвинительный акт в отношении устроившего стрельбу владельца николаевского рынка еще в декабре направили в суд

Материалы уголовного производства по подозрению владельца рынка «Юлиана-Сервис» Алладина Магеррамова вместе с обвинительным актом еще 18 декабря прошлого года направили в Заводский районный суд Николаева.

Об этом говорится в ответе Главного управления Национальной полиции в Николаевской области на запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что 18 октября 2017-го возле бара «Берег» Магеррамов в ходе конфликта с парой, которые арендуют магазин на рынке, достал пистолет и попытался выстрелить в своего оппонента предпринимателя Виктора Казакевича, но не попал. Жена предпринимателя Марина вцепилась Магеррамову в лицо, и он ее ударил рукояткой пистолета, разбив голову.

По факту событий в полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство, с применением оружия»).

Оказалось, что оружием Магеррамов владел на правах «дружинника».