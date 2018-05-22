Террористы ИГИЛ угрожают терактами в Киеве на финале Лиги Чемпионов

Фанаты мадридского «Реала» и английского «Ливерпуля» стали объектом угроз со стороны террористических формирований организации ИГИЛ.

Об этом сообщает «Reuters».

В ИГИЛ угрожают фанатам «Ливерпуля» и «Реала» атаками с оружием в Киеве. Сообщения совершать нападения в центре города были объявлены в закрытых группах террористов в Telegram.

Кроме того, боевики опубликовали плакаты, на которых угрожают кровопролитием во время финала Лиги Чемпионов-2018.

При этом издание Daily Star уточняет, что украинские пограничники не используют электронную базу данных, которая показывает лица предполагаемых подозреваемых в терроризме.

Однако военные эксперты заверили, что у террористов нет возможности осуществить атаки в Киеве.

«Скорее всего, это сигнал перед Чемпионатом мира в России. Этот турнир – их настоящая цель», – цитирует директора отдела разведки по Европе, Северной и Южной Америки в Max Security Solutions (Тель-Авив) Оли Уилшира (Ollie Wiltshire) британский таблоид The Sun.

Финальный поединок Лиги Чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» состоится 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский».