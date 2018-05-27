В Николаеве дали два года условно водителю, который сбил насмерть пенсионерку на пешеходном переходе

В Николаеве суд наказал условным сроком в два года водителя, который сбил насмерть пожилую женщину на пешеходном переходе.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Ленинского районного суд Николаева.

Согласно приговору, водитель «Hyundai Sonata» около 07:00 9 октября 2017 года при приближении к пешеходному переходу на перекрестке улицы Троицкой и улицы Энгельса проявил невнимательность, не следил за дорожной обстановкой и сбил пешехода на неконтролируемом переходе. Женщина погибла от полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия.

Сам обвиняемый признал себя виновным и не отрицал обвинение. Также он выплатил потерпевшему, сыну погибшей, 200 тысяч гривен ущерба.

В итоге судья Дмитрий Захарченко признал водителя «Hyundai Sonata» виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») и назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года с лишением права управления транспортными средствами на два года.

Одновременно суд освободил осужденного от отбывания основного наказания с испытанием на срок два года. Осужденного обязали периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, не выезжать за пределы Украины без согласования с органом по вопросам пробации.

Напомним, в Николаеве троллейбус на пешеходном переходе сбил пенсионерку.