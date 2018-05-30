СБУ задержала организатора «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко

Служба безопасности заявила о задержании организатора убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом глава СБУ Василий Грицак сказал на брифинге.

- Сотрудники службы безопасности Украины провели задержание организатора преступления, которое произошло сегодня несколько часов назад, - сказал Василий Грицак.

Спецлужбой задокументировано, что для реализации этого плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины "Г", который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами.

По словам Грицака, для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г. Тот, в свою очередь, поручил совершение преступления своему знакомому, который принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины. За это он предложил киллеру 30 тысяч долларов, 15 из которых выдал сразу в качестве задатка. Также Грицак заявил, что сам Г. получил от россиян плату в сумме 10 тысяч долларов.

Глава СБУ рассказал, что убийство было лишь одним элементом большой спецоперации по уничтожению оппозиционных россиян, прежде всего, журналистов и блогеров, критикующих российскую власть.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что «исполнитель убийства» российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко был составляющей спецоперации. Генпрокурор уточнил, что по делу «исполнитель» будет проходить как свидетель.

- Когда СБУ получила информацию о подготовке преступления, было открыто уголовное производство... СБУ провела необходимые действия, - добавил Луценко.

Глава Генпрокуратуры сообщил, что удалось добиться сотрудничества со следствием человека, которому было предложено совершить убийство.

- Вчерашний исполнитель заказа был, по закону, частью оперативной комбинации, для того, чтобы зафиксировать окончательно вину организатора и постараться больше узнать о заказчике, - сказал он.

Генпрокурор отметил, что вчера была проведена оперативная комбинация, в результате которой организатору стало понятно, что убийство состоялось.

- Впереди работа по раскрытию конкретного заказчика, - пояснил Луценко.

Напомним, убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой СБУ.