Руководителя харьковского ж/д вокзала задержали при получении 350 тысяч гривен «отката» за договор по уборке

Правоохранители задержали на получении 350 тыс. грн одного из руководителей вокзальной станции Харьков-Пассажирский и посредника.

Об єтом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Чиновник «Укрзалізниці», привлекая сообщника, требовал от учредителя субъекта хозяйствования почти 350 тыс. гривен неправомерной выгоды за решение вопроса о перечислении денежных средств по уже заключенному договору по уборке помещений и прилегающей территории харьковского вокзала», - говорится в сообщении.

Оперативники СБУ задержали злоумышленников в ходе контроля за совершением преступления в помещении вокзальной станции Харьков-Пассажирский после передачи всей суммы неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Стоит отметить, что победителем тендера на уборку харьковского вокзала в прошлом году стало ООО «Польза 52», которое предложило свои услуги за 3,212 млн грн. Договор был подписан 12 июля 2017 года.

Напомним, в Киеве задержали пятерых патрульных полицейских, которые грабили и избивали граждан на ж/д вокзале.