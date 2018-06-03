На Киевщине мужчина украл и сдал на метал церковные колокола, чтобы купить водки

В Барышевке в Киевской области местный житель совершил несколько краж церковных колоколов и сдал их на металлолом, чтобы купить себе водки.

Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.

Об очередной краже колокола с колокольни, расположенной на кладбище, сообщил в полицию священнослужитель.

Вором оказался местный мужчина, который неравнодушен к водке.

«Поэтому, чтобы заработать себе на водку, мужчина позарился на украшение культового сооружения, церковные колокола. Первый свой преступный «трофей» он продал людям с 300 грн. А второй церковный колокол сдал в пункт приема металлолома за 400 грн», - говорится в сообщении.

Полицейским удалось разыскать похищенные колокола, их вернут в храм.

Вора ждет ответственность по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, на Ровенщине преступники ограбили несколько храмов — украли пожертвования для онкобольных детей.