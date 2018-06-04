На Киевщине неизвестные расстреляли автомобиль криминального авторитета – погиб его водитель

В селе Гореничи Киевской области ночью обнаружили тело молодого мужчины с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

«Сегодня ночью в с. Гореничи в автомобиле «Range Rover» обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями», – говорится в сообщении.

«Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы», – информируют полицейские.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи. Устанавливаются свидетели и все обстоятельства преступления.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил «Украинской правде», что около часа ночи свидетель сообщил полиции, что услышал звуки, похожие на выстрелы.

Полицейские, прибывшие на место, обнаружили транспортное средство, в котором был труп. Как выяснилось, погибший – мужчина 1994 года рождения. Тело направлено на экспертизу.

- По предварительной информации, по автомобилю было совершено около двух десятков выстрелов, – сказал Тракало.

Открыто производство по статье 115 УК, продолжаются неотложные следственные действия. Личность погибшего официально не сообщается.

По данным источников, обстреляли «Range Rover» вице-президента Федерации бокса Киева и «авторитета» Александра Лищенко (Личи), а погиб водитель – Максим Ковтуненко.

По данным СМИ, Лищенко, который когда-то был депутатом Киевсовета от Блока Литвина, контролирует Троещинский рынок и несколько банков.

Напомним, в Херсоне из обреза ружья расстреляли известного криминального авторитета «Быню».