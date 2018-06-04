«РФ подписала приговор себе», - Порошенко о судилище над украинским журналистом Сущенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вынеся незаконный приговор украинскому журналисту Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима, Кремль подписывает приговор сам себе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Беспрецедентный цинизм российского суда, который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает - кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинский», - сказал он.

Такими приговорами, уверен президент, Москва «демонстрирует панический страх», подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор себе".

По словам Порошенко, Кремль ответит за свои поступки.

Напомним, 4 июня, Московский городской суд сегодня вынес приговор незаконно удерживаемому в столичном российском СИЗО журналисту информагентства Укринформ Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима. В МИД назвали приговор незаконным и потребовали освободить украинского журналиста.

Напомним, в начале октября 2016 года стало известно, что сотрудники ФСБ задержали журналиста «Укринформа» Романа Сущенко «при проведении шпионской акции». В сообщении ведомства журналиста назвали «кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины» и обвинили в том, что он «целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии Российской федерации».

По словам Фейгина, Сущенко шесть лет жил во Франции, занимая должность корреспондента агентства «Укринформ» в Париже, и часто приезжал в Россию. Защитник и министерство иностранных дел Украины настаивают, что свой очередной визит в страну Сущенко совершил по личным мотивам, так как в России у него живут родственники. Свою вину украинец отрицает.