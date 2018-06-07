Не добыты доказательства: Попытка поджога внедорожника николаевского депутата Николенко расследуется больше года

Подозреваемые в попытке поджога автомобиля «Toyota Land Cruiser» депутата Николаевского облсовета от ВО «Батьківщина» Анатолия Николенко до сих пор не установлены.

Об этом свидетельствует ответ Главного управления Национальной полиции в Николаевской области на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Напомним, 6 марта 2017 года возле села Лупарево неподалеку от Николаева, на дачном участке в СВТ «Лаванда» неизвестные пытались поджечь «коктейлем Молотова» внедорожник «Toyota Land Cruiser». Как оказалось позже, автомобиль принадлежит депутату Николенко.

«В ходе досудебного расследования в уголовном производстве выполнен полный объем работы, но на данный момент не добыто достаточных доказательств для сообщения о подозрении кому-либо. Досудебное расследование продолжается», - сообщили в полиции.

Производство открыто по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).