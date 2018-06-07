В Киевсовете националисты с топорами устроили потасовку и выломали дверь в сессионный зал

В четверг, 7 июня, во время сессии Киевского городского совета активисты выломали дверь в сессионный зал.

Об этом сообщают «Украинские новости».

С начала заседания в кулуарах присутствовали около 80 человек и 30 человек с символикой «Национального корпуса» и «Национальных дружин».

После того, как депутаты не смогли принять решение о разрыве договора с инвестором, который предусматривал строительство торгового центра на Почтовой площади, неизвестные с символикой «Национальных дружин» выломали дверь в сессионный зал Киевсовета и заблокировали выход депутатов из зала.

Секретарь горсовета Владимир Прокопив объявил перерыв в работе горсовета до 14:30.

По состоянию на 13:15 в Киевсовете на улице Крещатик, 36 находились около 30 представителей Национальной полиции, которые предотвращали дальнейшие действия националистов.

Напомним, в Тернополе на сессии облсовета произошла драка между депутатами от «Свободы» и нардепом Мосийчуком.