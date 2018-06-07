В николаевском кафе парень выхватил из рук посетителя 700 долларов и сбежал – вскоре его задержали

В одном из кафе в центре Николаева парень выхватил из рук посетителя 700 долларов США, но вскоре его задержала полиция.

Об этом сообщили в Управлении полиции охраны в Николаевской области.

Наряд полиции охраны в 03:40 получил сообщение о сигнале тревожной кнопки в заведении. По указанному адресу к полицейским охраны обратилась администратор заведения. Женщина рассказала, что за помощью к ней обратился мужчина, которого ограбили. Потерпевший же сообщил, что, когда он пытался расплатиться с официантом, к нему подбежал неизвестный и выхватил из рук 700 долларов.

«Мужчина рассказал нам приметы грабителя и направление, в котором тот побежал», – рассказал полицейский - водитель группы реагирования полиции охраны старший сержант полиции Дмитрий Мациборук.

Отрабатывая близлежащую территорию, полицейские увидели мужчину, по приметам похожего на преступника. После задержания грабителя передали следственно-оперативной группе Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области.

Во время осмотра у 20-летнего николаевца правоохранители выявили 500 долларов. На вопрос полицейских, где остальная украденная валюта, молодой человек ответил, что, наверное, потерял, когда убегал.

Следственным отделением Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.