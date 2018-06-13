На Черноморском побережье николаевская полиция открыла две станции и заступила на охрану правопорядка на курортах

С 11 июня заработали две полицейские станции в зоне отдыха Коблево и Рыбаковка, и к несению службы на период курортного сезона на территории Березанского и Очаковского районов заступили 90 правоохранителей.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В летний период на побережье Черного моря функционирует большое количество баз отдыха, оздоровительных, развлекательных заведений и других мест массового отдыха граждан, поэтому для оперативного реагирования на обращения граждан в прибрежных зонах начали свою работу полицейские станции. Сотрудники полиции на этих станциях должны обеспечивать безопасность отдыхающих, предупреждать совершение преступлений и правонарушений, а в случае их совершения – своевременно прекращать, а также принимать все необходимые меры для их раскрытия.

Проверить готовность, а также вручить рабочие планшеты, на полицейские станции прибыл начальник Управления превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области майор полиции Сергей Игнатьев. После проведения строевого смотра полицейских, с обязательной проверкой экипировки, вооружения, знания правоохранителями своих обязанностей, прав и правил применения оружия и спецсредств, Сергей Игнатьев призвал подчиненных старательно выполнять свои профессиональные обязанности и действовать исключительно в рамках закона. После этого полицейские заступили на дежурство и отправились к местам несения службы.

Полицейские станции будут работать круглосуточно. На суточное дежурство привлекают правоохранителей территориальных отделов и отделений полиции региона, управления патрульной полиции и спецназовцев. Для обеспечения безопасности дорожного движения и сопровождения детей будут привлекаться дополнительные наряды патрульной полиции, а ежедневно на охрану общественного порядка и безопасности граждан заступать пешие и автопатрули. Акваторию побережья будут патрулировать полицейские группы поддержки общественного порядка на воде ГУНП в Николаевской области.