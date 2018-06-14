На Николаевщине отдали под суд мужчину, который купил набор инструментов за сувенирные деньги

В Вознесенске будут судить мужчину, который расплатился за покупку инструментов сувенирными деньгами и еще прихватил сдачу настоящими купюрами.

Об этом сообщает пресс-служба Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Гражданина С. обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»).

В сообщении указано, что 2 июня 2018 года гражданин С. приобрел за 1300 гривен в вознесенском магазине набор инструментов «Сталь». Он отдал три купюры по 500 гривен и еще забрал 200 гривен сдачи. После этого мужчина с покупкой и двумя сотнями гривне успешно ушел из магазина.

Напомним, николаевцы задержали фальшивомонетчика, который пытался рассчитаться поддельными 100 долларами.