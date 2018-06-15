В Киеве полиция не дала сесть за руль пьяному руководителю консульства в России

В Киеве, 14 июня, руководитель консульского отдела посольства в России в состоянии алкогольного опьянения хотел сесть за руль, но ему помешали сотрудники полиции.

Об этом на своей странице Facebook написала журналистка телеканала «СТБ» Алена Лунькова.

По ее словам, они со знакомым заметили в ресторане руководителя консульского отдела России в Украине, который выпивал. Также она добавил, что после этого мужчина сел за руль, намереваясь уехать в состоянии алкогольного опьянения.

«Пьяный русский консул за рулем. Они убивают нас на Донбассе, они становятся потенциальными убийцами за рулем в столице. Ужинали с Дмитрий Крештофов в Чачапури. Заметили выпивающего руководителя консульского отдела России в Украине. Который, закончив свою трапезу, сел за руль. (Символично, русский консул в Украине ест в грузинском ресторане) Похоже, они везде чувствуют себя безнаказанно», - написала девушка.

Так, на место вызвали полицию. Отметим, что проходить тест на алкоголь Заворин отказался проходить, а за руль ему запретили садиться патрульные.

«Ушел пешком. А больше ничего с «дипломатами» полиция сделать не может», - резюмировала журналистка.

Ранее сообщалось, что под Киевом патрульные задержали пьяного сотрудника ФСБ, управлявшего автомобилем.