В Николаеве в элитном микрорайоне на берегу реки застрелили мужчину

В Николаеве на берегу реки в микрорайоне Леваневский застрелили мужчину.

Об этом сообщает издание «Новостей-N».

Как сказано в сообщении, происшествие произошло вечером в пятницу, 15 июня.

"О происшествии на телефон экстренного вызова «102» сообщила женщина, с которой мужчина прогуливался по берегу реки Южный Буг", - сообщает издание.

Прибывший на место вызова наряд патрульной полиции обнаружил труп мужчины с признаками огнестрельных ранений, лежащий под забором в береговой зоне элитного микрорайона Леваневский. Позже На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа Заводского райотдела полиции и начальник Заводского отделения полиции Олег Гудыма.

В данный момент на месте происшествия работает кинолог со служебной собакой. На месте происшествия также находится жена убитого.

По предварительной информации издания, убийство могли совершить группа молодых людей.

О личности погибшего известно только то, что ему 36 лет и он житель города Николаева.