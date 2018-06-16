Семейная пара, которая снимала порно с четырехлетней дочерью, оказались братом и сестрой

Стали известны подробности задержания супругов, которые снимали порнографические материалы со своей четырехлетней дочерью.

Об этом сказано в сюжете ТСН.

Журналисты выяснили, что задержанные 30-летний мужчина и 29-летняя женщина выходцы из Азербайджанаи являются друг другу двоюродными братом и сестрой.

Мужчина уже успел получили украинское гражданство, а девочка родилась в Украине.

- То, что мы знаем от социальных служб – у них не было никакой информации на этого ребенка. Никто до этого не сообщал, ребенок в садик не ходил, - заявил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

Кроме этого, с девочкой будут работать психологи.

- Нечеловеческий способ эксплуатации совершенно беспомощного человека. Эта травма останется с ребенком навсегда, - сообщил психиатр Александр Иванов.

Экспертиза также должна установить, есть ли психические расстройства у родителей.

Напомним, 13 июня в Кривом Роге полиция задержала семейную пару, которая снимала порно с 4-летней дочерью.