Семейная пара, которая снимала порно с четырехлетней дочерью, оказались братом и сестрой

Стали известны подробности задержания супругов, которые снимали порнографические материалы со своей четырехлетней дочерью.
Об этом сказано в сюжете ТСН.
Журналисты выяснили, что задержанные 30-летний мужчина и 29-летняя женщина выходцы из Азербайджанаи являются друг другу двоюродными братом и сестрой.
Мужчина уже успел получили украинское гражданство, а девочка родилась в Украине.
- То, что мы знаем от социальных служб – у них не было никакой информации на этого ребенка. Никто до этого не сообщал, ребенок в садик не ходил, - заявил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.
Кроме этого, с девочкой будут работать психологи.
- Нечеловеческий способ эксплуатации совершенно беспомощного человека. Эта травма останется с ребенком навсегда, - сообщил психиатр Александр Иванов.
Экспертиза также должна установить, есть ли психические расстройства у родителей.
Напомним, 13 июня в Кривом Роге полиция задержала семейную пару, которая снимала порно с 4-летней дочерью.