В Николаеве умер мужчина, которого избили в больнице – подозреваемый под арестом и ему грозит более строгая статья

В Николаеве спустя несколько дней после избиения в городской больнице №1 скончался 30-летний мужчина – подозреваемому уже избрана мера пресечения и в полиции думают о переквалификации преступления.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

На посетителя городской больницы №1 один из пациентов напал 10 июня. Он нанес мужчине множественные телесные повреждения на территории лечебного заведения, а через время его задержали патрульные.

Вследствие тяжких телесных повреждений пострадавший находился в коме, а в среду, 20 июня, умер в Больнице скорой медицинской помощи.

Изначально преступление квалифицировали по части 1 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). Сейчас после гибели пострадавшего в полиции решают вопрос о переквалификации преступления.

Подозреваемому суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, и он находится в Николаевском следственном изоляторе. Ранее он не судим за совершение каких-либо уголовных преступлений.

Издание «Новости-Н» пишет, что нападавший на Максима Середу был пациентом наркологии, и его туда после трехнедельного запоя привезла жена. После дебоша агрессивного пациента отпустили, и он на улице встретил пострадавшего, которого ударил. Середа при падении ударился головой о пенек, а злоумышленник вылез на него и продолжил избивать. Также издание отмечает, что этот же мужчина недавно спровоцировал конфликт с николаевскими таксистами.

Напомним, в Николаеве в ночь на 30 января 2016 года компания хулиганов устроила погром в Больнице скорой медицинской помощи - дебоширы сорвали дверь, а также поломали рентгеновский аппарат. Вопрос о возвращении в медучреждение сотрудников полиции, которые ранее несли там службу, был поднят во время сессии Николаевского городского совета.